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Минчанин угодил незатушенным окурком в коляску с грудничком

28.07.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трехмесячный малыш едва не получил ожог из-за нерадивого курильщика, бросившего окурок с балкона.

Минчанин угодил незатушенным окурком в коляску с грудничком
Фото: pixabay.com

Молодая женщина прогуливалась с грудничком по ул. Ангарской. Около дома № 26/1 она остановилась, чтобы достать ребенку смесь. Неожиданно прямо в коляску откуда-то сверху угодил незатушенный окурок, передает Minsknews.by.

К счастью, окурок упал на плед и не обжег малыша.

Милиционер провел беседу с бросившим окурок, а после тот спустился и извинился перед девушкой, угостив ее яблоками и конфетами.

 
 
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Трехмесячный малыш едва не получил ожог из-за нерадивого курильщика, бросившего окурок с балкона.
 
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