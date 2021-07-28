В Европарламенте призвали освободить задержанных правозащитников Беляцкого, Стефановича и Лабковича

Несколько депутатов Европарламента призвали немедленно освободить задержанных представителей лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича. Соответствующее заявление опубликовал в «Твиттере» евродепутат Анджей Халицки.





Заявление также подписали евродепутат Бернар Гетта и глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

«Мы очень обеспокоены судьбой трех лидеров правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и его основателя Алеся Беляцкого, которые были задержаны и сейчас находятся в следственном изоляторе, — говорится в заявлении. — Они с удивительным мужеством посвятили себя продвижению прав человека в Беларуси. Они работают над улучшением жизни своих сограждан, предлагая юридическую помощь и консультации тем, кто пострадал от нарушений прав человека».

Задержание правозащитников в заявлении его авторы назвали «позором». «Белорусские власти должны понять, что невозможно посадить в тюрьму все общество, которое в прошлом году проявило необычайное мужество и решимость в борьбе за свободу, — подчеркивают евродепутаты. — Поэтому мы призываем к немедленному освобождению Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и Алеся Беляцкого. Их незаконное задержание только усугубляет делегитимацию власти и затрудняет достижение социального мира в Беларуси».

14 июля в Минске и других городах Беларуси во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты, в том числе руководители «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович и юрист организации Владимир Лабкович.

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