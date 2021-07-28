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Беларусь лишилась права проведения ЧМ-2022 по спортивной ходьбе

28.07.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году перенесен из Беларуси в Оман, сообщила Международная федерации легкой атлетики.

"Мы приняли решение перенести командный чемпионат мира 2022 года по спортивной ходьбе из Минска, где есть дипломатические сложности и существуют проблемы с путешествиями в эту страну, в Оман", - заявил руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу после заседания IAAF в Токио в среду.

Решение о переносе чемпионата было принято исходя из отчета Комитета по рискам, действующего при Международной федерации легкой атлетики, передает Интерфакс.

"Рад объявить, что совет выбрал Маскат (Оман) вместо Минска", – сообщил Коу.

Беларусь получила право провести данный чемпионат еще в 2017 году. Первоначально планировалось, что он пройдет в 2020 году, однако из-за пандемии командный чемпионат мира был перенесен на два года.

 
Теги: Минск
 
 
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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году перенесен из Беларуси в Оман, сообщила Международная федерации легкой атлетики.
 
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