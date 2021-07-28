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«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

28.07.2021 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.

«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Константин Кругликов, ветеран Великой Отечественной войны:
Для меня это настоящий праздник, день освобождения Бреста, хотя я не освобождал Брест. Я шел по Гродненской области. Когда освобождали Брест 28-го, наша 3-я армия была уже за Белостоком 35 километров.

«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Ирина Свилович, жительница Бреста:
Для каждого жителя Бреста это действительно праздник. Праздник нашей свободы, нашей современности. Мы как дети того поколения выражаем слова благодарности в этот день. Брест преображается с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем. Он становится лучше, появляются новые современные объекты. 

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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