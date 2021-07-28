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«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.
Константин Кругликов, ветеран Великой Отечественной войны:
Ирина Свилович, жительница Бреста:
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«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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