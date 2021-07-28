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Александр Рогачук: лучшей памятью героям, которые освобождали Брест, является красивый, уютный город
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.
Люблин-Брестское наступление 1-й Белорусской армии стало заключительным этапом масштабной операции «Багратион». 28 июля 1944 года, когда военнослужащие вошли в Брест, они увидели огромное пепелище.
Не забыть и трагедию брестского гетто, где погибли больше 20 тысяч мирных граждан. Незаживающая рана по-прежнему отзывается болью в сердцах жителей современного Бреста. От благодарных потомков – живые цветы к подножию мемориальных плит, где вписаны имена героев, вставших на защиту города.
Брест комфортный и экологичный. В таком статусе город встречает очередной день рождения. Акцент и впредь будут делать на создании благоприятной среды для жизни. Обновленная набережная, строительство крупных объектов социальной инфраструктуры, запуск нового юго-западного микрорайона для тысяч семей – это лишь некоторые из большого списка городских обновлений.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
В связи с эпидемиологической обстановкой масштабные праздничные мероприятия в городе не проводятся. Но на протяжении дня горожан будут радовать музыкальными сюрпризами и необычными акциями.
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Александр Рогачук: лучшей памятью героям, которые освобождали Брест, является красивый, уютный город
Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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