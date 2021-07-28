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Работники МЧС не дали жителю Витебска спрыгнуть с пятого этажа

28.07.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 27 июля спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине 1986 года рождения по улице Локомотивной в Витебске.

Работники МЧС не дали жителю Витебска спрыгнуть с пятого этажа
Фото: МЧС

По прибытии было установлено, что в окне лоджии 5-го этажа девятиэтажного жилого дома на подоконнике сидит человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Когда спасатели поднялись в квартиру, входная дверь была открыта, на подоконнике лоджии сидел молодой человек, он угрожал спрыгнуть и никого к себе не подпускал. Когда с ним поддерживали беседу из квартиры, другие спасатели, надев альпинистское снаряжение, с балкона седьмого этажа спустились к мужчине и втолкнули его внутрь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 27 июля спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине 1986 года рождения по улице Локомотивной в Витебске.
 
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