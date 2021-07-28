ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина подарит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Беларусью

28.07.2021 16:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Украина на запрос литовской стороны готовится подарить Литве колючую проволоку для усиления физического барьера на литовско-белорусской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов через Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", проект указа президента Украины о предоставлении Литве колючей проволоки поддержал Кабинет министров на заседании правительства 28 июля.

"Литовская сторона, испытывая недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы", - рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представляя проект указа.

Проект указа получил единодушную поддержку и на один день направлен на доработку.Сколько проволоки предлагается предоставить Литве согласно тексту проекту, пока неизвестно.

Как сообщалось, в среду 28 июля Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о рекордном числе задержанных мигрантов, которые нелегально пересекли литовскую границу с Беларусью. За сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

12 стран ЕС уже отправили гуманитарную помощь Литве для решения проблемы мигрантов из Беларуси. Литва строит забор на границе с Беларусью, но столкнулась с проблемами из-за нехватки колючей проволоки. Предоставить Литве колючую проволоку для укрепления границы уже согласилась Эстония.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина на запрос литовской стороны готовится подарить Литве колючую проволоку для усиления физического барьера на литовско-белорусской границе в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by