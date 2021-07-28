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"Отряды гражданской самообороны Беларуси" хотят признать "террористической организацией"

28.07.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, это формирование создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича.

"Цель ее деятельности – объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям", - считают в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, координаторами преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси.

"Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти. С апреля 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта", - заявили в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что "по фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 УК (акт терроризма) и 359 УК (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля)".

Ранее Лукашенко заявлял, что якобы руководитель ОГСБ планировал поджог лесозаготовительной техники в лесхозах, подрыв узла связи Военно-морского флота России в Вилейке и покушение на журналиста Григория Азаренка.

Позже на телеканале ОНТ вышел фильм, где сообщалось, что одну из участниц ресурса Наталью Матвееву на поджог лесозаготовительной техники сопровождал оперативный сотрудник, внедренный в ОГСБ. 

По покушению, как сообщил сотрудник КГБ, якобы руководители ОГСБ рассматривали несколько известных медийных персон.  

"Рассматривался целый ряд вариантов, начиная от Маркова (руководителя телеканала ОНТ Марата Маркова – Смартпресс), заканчивая Игорем Туром либо Азаренком. С учетом более высокого статуса Маркова, они боялись к нему подбираться. Поэтому был выбран Григорий Азаренок", - утверждал представитель КГБ.
 
 
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По предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды...
 
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