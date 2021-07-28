Вам в Бишкек не надо? А можно слетать

По этому случаю в Национальном аэропорту пройдет торжественная встреча авиакомпании Avia Traffic Company, которая приходит на беларусский рынок. Первому пассажиру рейса УК737 будет вручен подарок от авиакомпании и аэропорта. При заходе самолета на место стоянки ожидается водный салют.





Билеты уже доступны для заказа на сайте авиакомпании. Примерная стоимость полета в одну сторону составит от 600 рублей.

Avia Traffic Company — кыргызская авиакомпания, созданная в 2003 году, она базируется в аэропорту «Манас» города Бишкек и выполняет регулярные внутренние рейсы между городами Кыргызстана и международные рейсы в Россию, страны СНГ и Турцию.