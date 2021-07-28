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В Киеве от дельта-штамма коронавируса умер пациент. Заболевшие недавно вернулись из России
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Киеве зафиксирована смерть от дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации, впервые обнаруженной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пациент был одним из шести зараженных этой мутацией в Александровской больнице. Четверо заболевших недавно вернулись из России.
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Новости Украины. В Киеве зафиксирована смерть от дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации, впервые обнаруженной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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