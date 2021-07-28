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На МТЗ опровергли информацию об остановке литейного производства

28.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На МТЗ опровергли информацию об остановке литейного производства

На Минском тракторном заводе прокомментировали информацию о якобы остановке литейного производства, которую распространяют различные телеграм-каналы.

Как отметили на предприятии, литейные цеха работают в штатном режиме, несмотря на то, что в одном из них продолжается модернизация. Она уже близится к завершению, что вскоре позволит повысить производительность. Информацию о простое предприятия и, как следствие, мифической забастовке опровергают сами работники Минского тракторного завода.

Предприятие также в полном объёме обеспечено всеми заготовительными материалами. Удельный вес инновационной продукции МТЗ увеличивается, как итог – продажи белорусских тракторов с начала года выросли практически на треть, а многие цеха даже перешли на шестидневную рабочую неделю.

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На Минском тракторном заводе прокомментировали информацию о якобы остановке литейного производства, которую распространяют различные телеграм-каналы. Как...
 
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