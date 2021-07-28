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В Украине легкомоторный самолет упал на частный дом. Погибли 4 человека
Источник материала: ОНТ
Четыре человека погибли в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом. Об этом
Трагедия произошла в Ивано-Франковской области. Легкомоторный самолет упал на частный дом, в результате чего произошло возгорание. Погибли четверо.
Причины происшествия пока не сообщаются.
Фото: ДСНС Украины
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Четыре человека погибли в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом. Об этом сообщает информагентство УНН со ссылкой на Госслужбу...
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