В Украине легкомоторный самолет упал на частный дом. Погибли 4 человека

Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом. Об этом сообщает информагентство УНН со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в Ивано-Франковской области. Легкомоторный самолет упал на частный дом, в результате чего произошло возгорание. Погибли четверо.

Причины происшествия пока не сообщаются.

Фото: ДСНС Украины

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