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Молодая картошечка, от которой текут слюнки, – съедается на раз-два! Посмотрите, как необычно и в то же время просто!

28.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодая картошечка, от которой текут слюнки, – съедается на раз-два! Посмотрите, как необычно и в то же время просто!

Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram опубликовала очень простой, но невероятно аппетитный вариант приготовления молодого картофеля. Убедитесь сами!

«Очень проста в приготовлении и такая вкусная», – отмечает блогер.

Как готовить: хорошенько помойте молодую картошку, нарежьте в виде гармошки. Для этого разрежьте картофелины пополам и сделайте частые надрезы (но не до конца) на каждой. Смажьте заправкой: соевый соус, чеснок, соль с копченой паприкой и растительное масло.


Запеките в духовке до золотистого цвета и румяной корочки.

Фото: Instagram @tonya.food.time

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Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram опубликовала очень простой, но невероятно аппетитный вариант приготовления молодого картофеля. Убедитесь...
 
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