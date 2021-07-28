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Молодая картошечка, от которой текут слюнки, – съедается на раз-два! Посмотрите, как необычно и в то же время просто!
Источник материала: ОНТ
Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в
«Очень проста в приготовлении и такая вкусная», – отмечает блогер.
Как готовить: хорошенько помойте молодую картошку, нарежьте в виде гармошки. Для этого разрежьте картофелины пополам и сделайте частые надрезы (но не до конца) на каждой. Смажьте заправкой: соевый соус, чеснок, соль с копченой паприкой и растительное масло.
Запеките в духовке до золотистого цвета и румяной корочки.
Фото: Instagram
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Молодая картошечка, от которой текут слюнки, – съедается на раз-два! Посмотрите, как необычно и в то же время просто!
Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram опубликовала очень простой, но невероятно аппетитный вариант приготовления молодого картофеля. Убедитесь...
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