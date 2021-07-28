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Собака увидела нового питомца и боялась даже пошевелиться. Посмотрите – и чем он ее так напугал? (ВИДЕО)

28.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака увидела нового питомца и боялась даже пошевелиться. Посмотрите – и чем он ее так напугал? (ВИДЕО)

Видео с испугавшейся собакой опубликовал ridus.ru.

В ролике собака Ханна испугалась нового питомца – котенка, которого на время принесла хозяйка и собиралась найти ему семью. От беспокойства собака, кажется, забыла, как шевелиться и дышать в то время, как котенок чувствовал себя нормально.


Видео собрало более 700 тыс. просмотров и сотни комментариев: «Я теперь сама этого котенка боюсь», «Монстра завели!», «Я тоже дернулась вместе с собакой!», «Собака решила перестраховаться. Кошка – страшный зверь», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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Видео с испугавшейся собакой опубликовал ridus.ru. В ролике собака Ханна испугалась нового питомца – котенка, которого на время принесла хозяйка и собиралась найти...
 
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