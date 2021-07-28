Герой Советского союза Василий Мичурин отмечает 105-летие. Ветерана поздравил Президент

Источник материала: ОНТ

Яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Герою Советского Союза Василию Мичурину сегодня исполнилось 105. С праздником уважаемого юбиляра поздравил Президент нашей страны Александр Лукашенко.





Человек-легенда. Именно так называют Василия Мичурина. Он стал самым молодым героем Советского Союза – звание присвоено за доблесть в Советско-финской войне. В Великую Отечественную он прошел с боями Чехию, Польшу, Восточную Пруссию, брал штурмом Берлин. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. Свои 105 лет он по-прежнему бодр и полон сил, отмечает, что залог его долголетия – хорошее настроение.

Главное пожелание юбиляру – крепкого здоровья. Сам Василий Сергеевич смотрит на свой возраст с оптимизмом и обещает пригласить всех на следующий юбилей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram