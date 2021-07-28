Топ-5 освежающих напитков в жару – легко готовить дома!

Источник материала: ОНТ

Телеведущая Екатерина Тишкевич поделилась популярными рецептами освежающих в жару напитков.

1. Вода. Чистая негазированная вода. Без нее никуда, особенно в летний зной. Пить воду важно и нужно: натощак и в течение дня. Минимальный объем рассчитывается просто: 30 мл воды на 1 кг веса.



Фото: Pixabay.com



2. Домашний лимонад. Этот знакомый всем прохладительный напиток идеально утоляет жажду в знойные летние дни. Кроме того, обладает антисептическими свойствами. А все из-за высокого содержания в лимонах витамина С и аскорбиновой кислоты.

Готовится лимонад очень просто. На 2 л воды берем 2 лимона, 3-4 ст. л. сахара. Выжимаем из лимонов сок, добавляем в него сахар. Хорошенько перемешиваем и даем немного постоять. В емкость с водой добавляем лимонный сок, перемешиваем и охлаждаем. По желанию можно добавить несколько листочков мяты.



Фото: Pixabay.com





3. Молочный коктейль. Настоящее лакомство не только для детей, но и взрослых. А со свежими сезонными ягодами получается чудо-напиток. Черника, клубника, голубика, смородина... Выбор большой и зависит только от вашего вкуса. Ну, а простой рецепт молочного коктейля можно подсмотреть тут .





4. Морс. Все мы знаем пользу морса при лечении простудных заболеваний. Но ведь никто не запрещает пить этот напиток охлажденным! Его освежающий вкус поможет вам не только прекрасно утолить жажду, но и поддержать свой организм витаминами и минералами. Готовится клюквенный морс очень просто: ягоды растереть с сахаром, залить кипятком, настаивать в течение 30 мин., процедить, а затем охладить.





Фото: depositphotos.com









5. Квас. Этот охлажденный напиток отлично освежает и утоляет жажду. А благодаря содержанию дрожжевых грибов, благотворно влияет на пищеварительную систему.

Если есть желание и позволяет время, можно приготовить квас в домашних условиях.

Для этого вам потребуется:

вода – 5 л;

дрожжи сухие – 15 г;

хлеб темный – 500 г;

сахар – 300 г.

Хлеб нарезать на небольшие кусочки и высушить в духовке. Залить сухари 5-ю литрами кипятка. Накрыть емкость крышкой и дать остыть. Затем процедить. В емкость с хлебной жидкостью добавить дрожжи и сахар. Хорошенько перемешать. Оставить емкость при комнатной температуре на ночь. Затем разлить квас по бутылкам и убрать в холодильник.



Фото: Pixabay.com





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