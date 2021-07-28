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Топ-5 освежающих напитков в жару – легко готовить дома!
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Екатерина Тишкевич поделилась популярными рецептами освежающих в жару напитков.
1. Вода. Чистая негазированная вода. Без нее никуда, особенно в летний зной. Пить воду важно и нужно: натощак и в течение дня. Минимальный объем рассчитывается просто: 30 мл воды на 1 кг веса.
2. Домашний лимонад. Этот знакомый всем прохладительный напиток идеально утоляет жажду в знойные летние дни. Кроме того, обладает антисептическими свойствами. А все из-за высокого содержания в лимонах витамина С и аскорбиновой кислоты.
Готовится лимонад очень просто. На 2 л воды берем 2 лимона, 3-4 ст. л. сахара. Выжимаем из лимонов сок, добавляем в него сахар. Хорошенько перемешиваем и даем немного постоять. В емкость с водой добавляем лимонный сок, перемешиваем и охлаждаем. По желанию можно добавить несколько листочков мяты.
3. Молочный коктейль. Настоящее лакомство не только для детей, но и взрослых. А со свежими сезонными ягодами получается чудо-напиток. Черника, клубника, голубика, смородина... Выбор большой и зависит только от вашего вкуса. Ну, а простой рецепт молочного коктейля можно подсмотреть
4. Морс. Все мы знаем пользу морса при лечении простудных заболеваний. Но ведь никто не запрещает пить этот напиток охлажденным! Его освежающий вкус поможет вам не только прекрасно утолить жажду, но и поддержать свой организм витаминами и минералами. Готовится клюквенный морс очень просто: ягоды растереть с сахаром, залить кипятком, настаивать в течение 30 мин., процедить, а затем охладить.
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5. Квас. Этот охлажденный напиток отлично освежает и утоляет жажду. А благодаря содержанию дрожжевых грибов, благотворно влияет на пищеварительную систему.
Если есть желание и позволяет время, можно приготовить квас в домашних условиях.
Для этого вам потребуется:
Хлеб нарезать на небольшие кусочки и высушить в духовке. Залить сухари 5-ю литрами кипятка. Накрыть емкость крышкой и дать остыть. Затем процедить. В емкость с хлебной жидкостью добавить дрожжи и сахар. Хорошенько перемешать. Оставить емкость при комнатной температуре на ночь. Затем разлить квас по бутылкам и убрать в холодильник.
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Телеведущая Екатерина Тишкевич поделилась популярными рецептами освежающих в жару напитков. 1. Вода. Чистая негазированная вода. Без нее никуда, особенно в летний...
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