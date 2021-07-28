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На территории школы в Барановичском районе нашли снаряды времен Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Эхо войны и арсенал под ногами. В агрогородке Русино Барановичского района при земляных работах нашли снаряды к немецкой пушке.
Зарыты они были на территории школы, где коммунальщики ремонтировали теплотрассу. В какой-то момент экскаватор извлёк на поверхность несколько снарядов. Рабочие незамедлительно вызвали милицию. Территорию огородили, и за дело сразу же принялись сапёры. Всего из-под земли достали 80 снарядов. Это 20-миллиметровые боеприпасы времен Великой Отечественной для зенитной пушки FlaK. Они уничтожены на полигоне.
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Эхо войны и арсенал под ногами. В агрогородке Русино Барановичского района при земляных работах нашли снаряды к немецкой пушке. Зарыты они были на территории...
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