На территории школы в Барановичском районе нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Эхо войны и арсенал под ногами. В агрогородке Русино Барановичского района при земляных работах нашли снаряды к немецкой пушке.





Зарыты они были на территории школы, где коммунальщики ремонтировали теплотрассу. В какой-то момент экскаватор извлёк на поверхность несколько снарядов. Рабочие незамедлительно вызвали милицию. Территорию огородили, и за дело сразу же принялись сапёры. Всего из-под земли достали 80 снарядов. Это 20-миллиметровые боеприпасы времен Великой Отечественной для зенитной пушки FlaK. Они уничтожены на полигоне.

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