|
Какие проблемы в бизнесе решает страхование и как заключить правильный договор? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
Почему защищенный бизнес – это бизнес эффективный? И какой страховой продукт выбрать?
Процедура страхования бизнеса поможет избежать финансовых рисков и решить ряд неприятных вопросов – будь то пожар в магазине или потоп на производстве. Что еще дает страхование и почему договор всегда нужно заключать только с теми, кому доверяете?
Подробности смотрите в видео:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие проблемы в бизнесе решает страхование и как заключить правильный договор? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Почему защищенный бизнес – это бизнес эффективный? И какой страховой продукт выбрать? Процедура страхования бизнеса поможет избежать финансовых рисков и решить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)