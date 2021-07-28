Какие проблемы в бизнесе решает страхование и как заключить правильный договор? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Почему защищенный бизнес – это бизнес эффективный? И какой страховой продукт выбрать?

Процедура страхования бизнеса поможет избежать финансовых рисков и решить ряд неприятных вопросов – будь то пожар в магазине или потоп на производстве. Что еще дает страхование и почему договор всегда нужно заключать только с теми, кому доверяете?

Подробности смотрите в видео:





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