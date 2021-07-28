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Женщина отодвинула кровать сына, и у нее пропал дар речи! Посмотрите, что она увидела там – ее реакцию поняли многие мамы! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с реакцией женщины на то, что она увидела, когда отодвинула кровать сына, опубликовал
В ролике мама нескольких детей Аманда Найберт увидела такой поразительный беспорядок в комнате своего сына-подростка после того, как отодвинула его кровать от стены, что у нее пропал дар речи.
При этом комната мальчика кажется чистой и аккуратной на первый взгляд, но за кроватью парня – свалка.
Видео собрало почти 18 млн просмотров в TikTok.
Реакция женщины была понятна многим мамам: «Вау, а кажется, что комната у мальчика такая чистенькая», «Прекрасно вас понимаю, у моего ребенка вся комната похожа на свалку», «Ему в комнате не помешает мусорное ведро. Правда, он, наверное, не будет его выносить», «Как мне это знакомо! Я такие "чудесные" открытия каждую неделю делаю», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
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Женщина отодвинула кровать сына, и у нее пропал дар речи! Посмотрите, что она увидела там – ее реакцию поняли многие мамы! (ВИДЕО)
Видео с реакцией женщины на то, что она увидела, когда отодвинула кровать сына, опубликовал ridus.ru. В ролике мама нескольких детей Аманда Найберт увидела такой...
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