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Женщина отодвинула кровать сына, и у нее пропал дар речи! Посмотрите, что она увидела там – ее реакцию поняли многие мамы! (ВИДЕО)

28.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина отодвинула кровать сына, и у нее пропал дар речи! Посмотрите, что она увидела там – ее реакцию поняли многие мамы! (ВИДЕО)

Видео с реакцией женщины на то, что она увидела, когда отодвинула кровать сына, опубликовал ridus.ru.

В ролике мама нескольких детей Аманда Найберт увидела такой поразительный беспорядок в комнате своего сына-подростка после того, как отодвинула его кровать от стены, что у нее пропал дар речи.


При этом комната мальчика кажется чистой и аккуратной на первый взгляд, но за кроватью парня – свалка. 



Видео собрало почти 18 млн просмотров в TikTok. 

Реакция женщины была понятна многим мамам: «Вау, а кажется, что комната у мальчика такая чистенькая», «Прекрасно вас понимаю, у моего ребенка вся комната похожа на свалку», «Ему в комнате не помешает мусорное ведро. Правда, он, наверное, не будет его выносить», «Как мне это знакомо! Я такие "чудесные" открытия каждую неделю делаю», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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Видео с реакцией женщины на то, что она увидела, когда отодвинула кровать сына, опубликовал ridus.ru. В ролике мама нескольких детей Аманда Найберт увидела такой...
 
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