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Лучница Анна Марусова вышла в 1/8 олимпийских соревнований
Источник материала: ОНТ
В индивидуальных олимпийских соревнованиях сегодня выступила белорусская лучница Анна Марусова. Она удачно провела два поединка и вышла в 1/8 финала.
Сначала белоруска оказалась сильнее немки Лизы Унрух, которая была в составе немецкой команды, ранее победившей белорусок в борьбе за бронзовые медали Токио. В 1/16 финала Анна Марусова не оставила шансов японке Азуса Ямаучи. Поединок 1/8 финала белоруска проведет 30 июля.
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В индивидуальных олимпийских соревнованиях сегодня выступила белорусская лучница Анна Марусова. Она удачно провела два поединка и вышла в 1/8 финала. Сначала...
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