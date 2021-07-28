Лучница Анна Марусова вышла в 1/8 олимпийских соревнований

Источник материала: ОНТ

В индивидуальных олимпийских соревнованиях сегодня выступила белорусская лучница Анна Марусова. Она удачно провела два поединка и вышла в 1/8 финала.

Сначала белоруска оказалась сильнее немки Лизы Унрух, которая была в составе немецкой команды, ранее победившей белорусок в борьбе за бронзовые медали Токио. В 1/16 финала Анна Марусова не оставила шансов японке Азуса Ямаучи. Поединок 1/8 финала белоруска проведет 30 июля.

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