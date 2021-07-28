Молодые офицеры МВД заступили на службу в Минске

Источник материала: ОНТ

Пополнение в минской милиции. Молодые офицеры, выпускники профильных учебных заведений получили служебные удостоверения и табельное оружие.





Райотделы и структурные подразделения пополнят выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД. Всего около ста человек. Это и участковые, инспекторы ГАИ, сотрудники подразделений наркоконтроля и по борьбе с экономическими преступлениями, уголовного розыска.

После торжественного приёма лейтенанты отправились по местам службы. По факту, сегодня у них первый рабочий день.

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