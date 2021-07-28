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Молодые офицеры МВД заступили на службу в Минске
Источник материала: ОНТ
Пополнение в минской милиции. Молодые офицеры, выпускники профильных учебных заведений получили служебные удостоверения и табельное оружие.
Райотделы и структурные подразделения пополнят выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД. Всего около ста человек. Это и участковые, инспекторы ГАИ, сотрудники подразделений наркоконтроля и по борьбе с экономическими преступлениями, уголовного розыска.
После торжественного приёма лейтенанты отправились по местам службы. По факту, сегодня у них первый рабочий день.
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Пополнение в минской милиции. Молодые офицеры, выпускники профильных учебных заведений получили служебные удостоверения и табельное оружие. Райотделы и...
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