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Контрабандные сигареты из Беларуси на 3,6 млн евро задержали в Литве

28.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовские таможенники задержали два грузовика с контрабандными белорусскими сигаретами на общую сумму более 3,6 млн евро.

Как сообщает пресс-служба литовской таможни, первая партия сигарет была задержана 23 июля вечером в пункте пропуска «Лаворишкес». Водитель – гражданин Беларуси заявил, что перевозит древесные брикеты из опилок в адрес литовской компании. Однако после осмотра груза с помощью стационарной системы рентгеновского контроля выяснилось, что брикетами был загружен только конец полуприцепа. Все остальное пространство занимали ящики с сигаретами. Всего было обнаружено 1284 коробки, в которых находились 642 тысячи пачек белорусских сигарет Fest. Вместе с налогами их стоимость составляет 2,24 млн евро.

Второй грузовик с сигаретами был задержан 24 июля утром в пункте пропуска «Мядининкай». Водитель, гражданин России, заявил, что везет 18 тонн перловки в Калининградскую область транзитом через Литву. После сканирования машины и детальному осмотру, кроме мешков с перловкой, таможенники обнаружили коробки с контрабандными белорусскими сигаретами.

По предварительным данным, второй грузовик перевозил около 800 ящиков (400 тысяч пачек) сигарет трех видов (NZ Gold, Fest и Minsk Capital) на сумму около 1,4 млн евро.

В итоге контрабанда и автомобили были конфискованы, начаты досудебные расследования. Водителей грузовиков тоже задержали: белоруса на два месяца, россиянина - на месяц.

 
 
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Литовские таможенники задержали два грузовика с контрабандными белорусскими сигаретами на общую сумму более 3,6 млн евро.
 
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