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На Чернобыльской АЭС ищут бомбу: поступило сообщение о минировании

28.07.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Чернобыльской атомной электростанции уже более двух часов ищут взрывное устройство, было объявлено состояние аварийной готовности.


фото носит иллюстративный характер

Как сообщили на станции, 28 июля на электронную почту государственного предприятия от получили письмо, в котором неизвестное лицо утверждало, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет.

Сразу после получения этого сообщения на Чернобыльской АЭС создали оперативный штаб для проверки этой информации.

"На предприятии объявили режим аварийной готовности, выполнили все меры по защите персонала, выполняются все мероприятия, чтобы предупредить террористическую угрозу", - уточнили на Чернобыльской АЭС.

На месте работают сотрудники Службы безопасности, Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
 
 
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На Чернобыльской атомной электростанции уже более двух часов ищут взрывное устройство, было объявлено состояние аварийной готовности.
 
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