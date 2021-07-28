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Олимпиада-2021. Медальный зачет: Япония вышла на первое место, Беларусь - все еще без наград
Источник материала: Партизан
Япония лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Беларусь пока остается без наград.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Япония – 12-4-5 (21)
2. Китай – 11-5-8 (24)
3. США – 10-11-9 (30)
4. Россия – 7-8-5 (20)
5. Австралия – 6-1-9 (16)
6. Великобритания – 5-6-4 (15)
7. Южная Корея – 3-2-5 (10)
8. Франция – 3-2-3 (8)
9. Нидерланды – 2-6-3 (11)
10. Канада – 2-3-4 (9)
У беларусов пока медалей нет. Но, справедливости ради следует
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Япония лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Беларусь пока остается без наград.
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