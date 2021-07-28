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Олимпиада-2021. Медальный зачет: Япония вышла на первое место, Беларусь - все еще без наград

28.07.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Япония лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Беларусь пока остается без наград.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Япония – 12-4-5 (21)

2. Китай – 11-5-8 (24)

3. США – 10-11-9 (30)

4. Россия – 7-8-5 (20)

5. Австралия – 6-1-9 (16)

6. Великобритания – 5-6-4 (15)

7. Южная Корея – 3-2-5 (10)

8. Франция – 3-2-3 (8)

9. Нидерланды – 2-6-3 (11)

10. Канада – 2-3-4 (9)

У беларусов пока медалей нет. Но, справедливости ради следует отметить, что осталось еще больше сотни сборных без побед.
 
 
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Япония лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Беларусь пока остается без наград.
 
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