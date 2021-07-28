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Made in Belarus: литовские пограничники остановили контрабандных сигарет на 3,6 млн евро
Источник материала: Партизан
Литовские пограничники обнаружили белорусские контрабандные сигареты на 3,6 млн евро.
Речь идет о более миллиона пачек.
Как и обычно, обнаружены сигареты производства государственной гродненской фабрики "Неман", отмечает
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Литовские пограничники обнаружили белорусские контрабандные сигареты на 3,6 млн евро.
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