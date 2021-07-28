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В Дзержинском районе из окон выпали трехлетняя девочка и семнадцатилетний парень

28.07.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе из окон выпали двое несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

20 июля трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов поселка Энергетиков Дзержинского района. Из-за жаркой погоды окно в комнате было открыто, девочка взобралась на подоконник, оперлась о москитную сетку и выпала. В момент происшествия взрослые находились в квартире. Ребенок был госпитализирован с серьезными повреждениями в Минскую областную детскую больницу.

Несчастный случай произошел 17 июля с 17-летним жителем Фаниполя. "Парень решил "побаловаться" слабоалкогольным напитком. В полпервого ночи он открыл окно и лег на подоконник таким образом, что голова и руки свисали на улицу, а ноги оставались на диване. Через некоторое время он потерял равновесие и выпал с пятого этажа. С различными травмами был госпитализирован", - рассказали в УВД.

Правоохранители напоминают: ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что он сможет сам его открыть. Фурнитура окон и рамы должны быть исправны, не открываться самопроизвольно или слишком легко. Не стоит пренебрегать средствами детской защиты на окнах.

"Если родители оставляют ребенка одного на продолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотят, то в случае со стандартными деревянными рамами нужно закрыть окно на шпингалеты снизу и сверху и открыть форточку. В случае с металлопластиковым окном нужно поставить раму в режим фронтального проветривания - так маленький ребенок не сможет сам открыть окно. Важно предотвращать попытки детей самостоятельно поиграть на подоконниках", - подчеркнули в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители напоминают: ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что он сможет сам его открыть. Фурнитура...
 
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