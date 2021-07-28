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Погода в СНГ: пыльные бури в Казахстане, похолодание в Кыргызстане

28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы плюс 26 градусов. Сегодня на большей части Казахстана осадков не ожидается. Лишь в некоторых районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и градом. В Жамбылской области возможны пыльные бури. Накануне они накрыли запад республики. Видимость на дорогах и в небе была минимальная, что едва не привело к катастрофе. Самолет санавиации, который перевозил женщину с инфарктом, был вынужден совершить экстренную посадку в степи. Больную доставили в ближайшее лечебное учреждение, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

После аномальной жары, которая держалась неделю, в Кыргызстан вернулась приятная прохлада. Накануне температура воздуха в столице достигла плюс 42 градуса, побив все предыдущие рекорды. Сегодня в Бишкеке плюс 36, а завтра будет прохладнее еще на пять градусов. Временное понижение температуры на равнине связано с частыми дождями в горах в эти дни, объясняют синоптики. Специалисты призывают кыргызстанцев отложить поездки в горы до 1 августа: там селеопасно.

Освежающие дожди и долгожданная прохлада: синоптики прогнозируют осадки в столице Армении в ближайшее время. В некоторых регионах страны возможен град. Однако погода не изменится в Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской и Сюникской областях. Там из-за жары сохраняется опасность возникновения пожаров. Накануне на горячую линию МЧС Армении поступило несколько десятков сообщений о возгораниях травы и деревьев.

В Беларуси сегодня облачно, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Но все равно жарко: ожидается до плюс 32-х. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Спасатели напоминают: во время грозы нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Укрыться лучше в ближайшем здании. А машину не стоит оставлять под навесными конструкциями.



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В Беларуси грозы и сильный ветер, объявлен «оранжевый» уровень опасности.
 
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