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Кондратьев утвержден на пост главного тренера сборной Беларуси по футболу
Источник материала: Партизан
Беларусский специалист Георгий Кондратьев утвержден на пост главного тренера сборной Беларуси. Такое решение принял исполком АБФФ.
Кондратьев с 6 апреля 2021 года руководил национальной командой в качестве и.о. главного тренера. На этом посту он сменил Михаила Мархеля.
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Беларусский специалист Георгий Кондратьев утвержден на пост главного тренера сборной Беларуси. Такое решение принял исполком АБФФ.
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