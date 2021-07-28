Двое жителей Кормы осуждены за публичное оскорбление правоохранителя

Источник материала: БелТА

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За преступления против сотрудника милиции осуждены двое жителей Кормы. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Минувшей осенью в Telegram неизвестный пользователь оскорбил сотрудника Кормянского РОВД. Инкогнито он оставил под фото правоохранителя негативный комментарий. Сотрудник милиции хотел разрешить инцидент мирно и попросил удалить пост. Однако нарушитель проигнорировал сообщение.

Вскоре установили личность комментатора. Им оказался 31-летний житель Кормы. В июле его приговорили к двум годам "химии" за публичное оскорбление представителя власти. По решению суда мужчина выплатил потерпевшему Br1,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Деньги были направлены на приобретение спортинвентаря в местную ДЮСШ.

"В скором времени сотрудник милиции должен получить выплату по другому уголовному делу, где он являлся потерпевшим от действий 38-летнего жителя Кормы. В апреле мужчина пьяным пришел на координационный совет в райисполком и устроил скандал. При задержании он несколько раз ударил правоохранителя и угрожал ему убийством. За это фигуранта осудили к 2 годам лишения свободы и обязали к компенсации морального вреда в сумме Br200", - уточняется в сообщении. Деньги также будут направлены на благотворительность.-0-