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В Минске на ул.Немига столкнулись 7 авто и троллейбус

28.07.2021 17:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое ДПТ произошло на ул.Немига. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 11.00 водитель троллейбуса, двигаясь по ул.Немига со стороны ул.Городской Вал в направлении пр.Победителей, отвлекся от управления и в результате несоблюдения безопасной дистанции вблизи дома №3 совершил наезд на стоящий впереди автомобиль. Столкнулись семь единиц авто", - рассказали в ГАИ.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые участники дорожного движения, не отвлекайтесь от езды, соблюдайте безопасную дистанцию и помните о неукоснительном соблюдении ПДД", - добавили в ГАИ.-0-

В Минске на ул.Немига столкнулись 7 авто и троллейбус
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
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