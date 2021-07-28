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Шесть автомобилей повреждены в Минске из-за невнимательности водителя троллейбуса
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Всего в результате ДТП, не считая троллейбус, столкнулись шесть автомобилей.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Массовое ДПТ произошло в среду в Минске на улице Немига, сообщили в столичной ГАИ.
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