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Литва не справляется с количеством нелегальных мигрантов. Жители страны протестуют
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Миграционный кризис в Литве выходит из-под контроля. Страна не справляется с потоком нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сами литовцы открыто заявляют протест политике правительства в отношении мигрантов. Градус напряженности будет только расти – прогнозируют эксперты.
27 июля мирный митинг против миграционной политики литовских властей завершился столкновениями с правоохранителями.
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Новости Литвы. Миграционный кризис в Литве выходит из-под контроля. Страна не справляется с потоком нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сами...
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