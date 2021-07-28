В Украине администрация Лисичанска опубликовала в соцсетях видео с зигующими националистами

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Характерная двойственность: в Украине одновременно уживаются культ Бандеры и осуждение нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Военно-гражданская администрация города Лисичанска опубликовала в Facebook видеоролик с зигующими националистами. На видео тот самый фашизм, которого якобы нет.