|
ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель общественного транспорта двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей по второй полосе для движения. Отвлекшись, совершил наезд.
Движение на данном участке было затруднено.
Денис Карачун, инспектор ДПС УВД Центрального района:
Виновник происшествия должен будет возместить материальный ущерб всем пострадавшим в ДТП. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель общественного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)