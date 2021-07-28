В Беларуси плюс три новых политзаключенных. Кто они?

Источник материала: Салiдарнасць

Трое белорусов были лишены свободы за нанесение надписей протестного содержания в различных общественных местах.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Юрий Дреко осужден 13 марта судом Советского района Минска по ч.1 ст. 339 УК к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (приступил к отбытию наказания) за надпись «СБ – с… бойтесь» на ограждении строительной площадки в центре Минска.

Потерпевшими признали нескольких сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня»: первого заместителя директора и главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Михаила Лебедика, а также Андрея Муковозчика, Дмитрия Крята, Людмилу Гладкую, Романа Рудя.

Александр Бажков осужден судом Оршанского района по ст. 341 УК к трем месяцам ареста (приступил к отбытию наказания) за нанесение протестных надписей на здании исправительной колонии.

Виктор Калиновский осужден судом Брестского района по ч. 2 ст. 339 УК к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (приступил к отбытию наказания) за надписи протестного характера в различных общественных местах Бреста и Брестского района.

Представители белорусского правозащитного сообщества считают, что нанесение надписей такого вида не является проявлением хулиганства и вандализма.

«Содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, проходящих в стране с лета 2020 года, свидетельствуют о том, что мотивом их нанесения было выражение мнения на общественно значимые темы», — говорится в совместном заявлении правозащитников.

В документе отмечается, что осужденные не посягали на значительные ценности, не уничтожили их. Сами надписи не содержат языка вражды и ненависти. Материальный ущерб от таких действий носил символический характер.

Правозащитники признали Юрия Дреко, Александра Бажкова и Виктора Калиновского политическими заключенными. Они требуют немедленного и безусловного освобождения осужденных и прекращения уголовного преследования в их отношении.