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Строили-строили... В Фаниполе обрушилось строящееся здание храма-часовни
Источник материала: Партизан
28 июля в Фаниполе обрушилось строящееся здание Храма-часовни Вознесения Господня.
Объект по улице Молодежной начал возводиться еще в 2018 году. К данному моменту постройка возвышалась над землей примерно на 6 метров, в здании проводились работы по возведению сводов. На момент обрушения, по предварительной информации, на стройке никого не было.
Вместе с тем разбор образовавшихся завалов продолжается, на месте работают кинологи РОСН МЧС Беларуси, которые оперативно прибыли в Фаниполь.
Среди предварительных причин обрушения называются нарушения технологии строительных работ.
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28 июля в Фаниполе обрушилось строящееся здание Храма-часовни Вознесения Господня.
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