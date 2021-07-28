Живая легенда: герой СССР Василий Мичурин отмечает 105-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейшему герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Сегодня ветеран принимает поздравления, передает телеканал «МИР 24».

Василий Мичурин прошел две войны – Советско-финскую и Великую Отечественную – от первого до последнего дня. Высокого звания Героя Советского Союза удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в 1940 году. Мичурин участвовал в обороне Минска и Могилева, дошел до Берлина. Свой юбилей ветеран отметил в доме-интернате, где за ним ухаживают после операции.

«Для Вооруженных сил и для страны в целом это человек-легенда. Участник Советско-финской войны. Человек, который Звезду Героя получил еще будучи двадцатилетним юношей в Советско-финскую войну. Прошел всю Великую Отечественную войну. Наверное, трудно найти еще такого человека легендарного», – заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Республики Беларусь Леонид Касинский.

«Я ему сегодня сказала, что для нас он дважды герой. Это человек, который прошел две войны. Человек, который для нас образец мужества, образец героизма. Почему дважды? Потому что этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны нашу страну», – сказала министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

На день рождения Василию Мичурину передали подарок и поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко. Василий Мичурин – один из двух оставшихся в живых героев Советского Союза, проживающих в республике.