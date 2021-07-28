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Живая легенда: герой СССР Василий Мичурин отмечает 105-летие
28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старейшему герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Сегодня ветеран принимает поздравления, передает телеканал «МИР 24».
«Я ему сегодня сказала, что для нас он дважды герой. Это человек, который прошел две войны. Человек, который для нас образец мужества, образец героизма. Почему дважды? Потому что этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны нашу страну», – сказала министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.
На день рождения Василию Мичурину передали подарок и поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко. Василий Мичурин – один из двух оставшихся в живых героев Советского Союза, проживающих в республике.
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На день рождения ветерану передали подарок и поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко.
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