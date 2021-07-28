Витебчанина задержали с 400 г маковой соломки - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

28 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители задержали жителя Витебска, у которого обнаружили 400 г маковой соломки и шприцы для инъекции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

По оперативной информации, поступившей сотрудникам милиции, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков витебчанин вновь занялся криминалом. Утром 27 июля он отправился на АЗС для того, чтобы купить растворитель, который нужен был для приготовления наркотического зелья. Подозреваемый был задержан правоохранителями. В ходе осмотра у него было обнаружено вещество растительного происхождения.

Эксперты установили, что данное вещество является маковой соломой. Общая масса изъятого составила 400 г. Как рассказал витебчанин, наркосодержащие растения он ночью собрал на дачных участках в пригороде областного центра.

Также у мужчины были обнаружены шприцы для инъекций и необходимые приспособления для получения из маковой соломки опасного наркотического вещества - опиума. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-