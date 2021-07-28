В России и странах СНГ отмечают День крещения Руси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня православные отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира – его еще называют крестителем Руси. А дата 28 июля вошла в историю как День крещения Руси, передает телеканал «МИР 24».

В праздничный день состоялось уже традиционное крещение на реке Чусовой. Таинство в храме князя Владимира в Свердловской области православные принимают уже 18-й год подряд. В этом году покрестились более 50 человек. Обычно желающих больше – сказалась пандемия. По завершении литургии состоялся крестный ход.

«Круглый год люди готовятся и принимают святое крещение, но этот день памяти святого князя Владимира, да еще и в храме на реке Чусовой рядом – и принять крещение в реке, наверное, это вызывает такой трепет духовный у тех, кто это решает сделать. И желание, наверное, приобщиться к какой-то действительно настоящей, искренней тайне, которая происходит в этот день», – отметил протоиерей Сергий Рыбчак.

В День крещения Руси зазвонил самый большой колокол-благовест в Екатеринбургской епархии. Его вес – 16 тонн. Звон из храма «Большой Златоуст» доносится на несколько километров. Звонят в этот колокол только по особым случаям, таким как сегодняшний праздник.

День памяти святого равноапостольного князя Владимира в Беларуси отметили таинством крещения на Новогрудчине. Его провели по традиции более чем 1000-летней давности. Прямо на берегу Немана соорудили специальный помост и установили на нем алтарь. В водах реки несколько человек приняли православие. Для каждого из крещеных этот день стал первым днем новой духовной жизни.

«Сегодня такой большой праздник – День святого князя Владимира, День Крещения. Я волновался, эмоции на подъеме. Что-то в этом есть такое (показывает на небо)», – говорит Павел Маркевич.

День памяти святого равноапостольного князя Владимира – один из великих церковных праздников. Крещения Руси произошло в 988 году в Киеве.