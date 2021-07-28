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Насколько глубока финансовая дыра в Фонде соцзащиты населения. Одной картинкой

28.07.2021 18:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Насколько глубока финансовая дыра в Фонде соцзащиты населения. Одной картинкой
Фото: Myfin.by

Самые большие поступления из республиканского бюджета (субвенции) ФСЗН получил в первом квартале 2021-го. Ежемесячно для покрытия дефицита в фонд поступало более 200 млн рублей. Второй квартал для ФСЗН выдался более спокойным: ежемесячные доходы выросли в среднем с 1 375 млн рублей в первом квартале до 1 511 млн рублей во втором. Стабилизировались и расходы фонда: после январского всплеска во втором квартале расходы в среднем составляли чуть выше 1 500 млн рублей в месяц.


Инфографика: Myfin.by

Общая сумма субвенций (средства на выплаты пенсий военным и госслужащим, социальных пенсий, выплат инвалидам и пр.) из республиканского бюджета в ФСЗН за первое полугодие превысила 829 млн рублей. Стоит отметить, что общая сумма трансфертов из республиканского бюджета на поддержку ФСЗН в 2021 году запланирована на уровне 1,63 млрд рублей. Более половины из этой суммы уже израсходовано.

 
 
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Фонд социальной защиты населения отчитался об исполнении бюджета за январь-июнь 2021 года. Исходя из данных ведомства, без платежей из республиканского бюджета...
 
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