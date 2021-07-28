Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовцы нашли в двух фурах белорусские сигареты на 3,6 миллиона евро По документам, в полуприцепе находились древесные брикеты.

Большегрузы пересекали границу в конце прошлой недели. Оба ехали из Беларуси. Один следовал через пункт пропуска Лаворишкес. По документам, в полуприцепе находились древесные брикеты. Однако во время углубленного досмотра среди товара обнаружили коробки с белорусскими сигаретами. В общей сложности в страну пытались ввезти 642 тысячи пачек. Рыночная стоимость контрабанды составляет 2,24 миллиона евро.Вторая фура с контрабандой ехала через пункт пропуска Медининкай. Водитель-россиянин сообщил таможенникам, что следует через Литву в Калининградскую область. В полуприцепе среди легального товара обнаружили 400 пачек контрабандных сигарет стоимостью 1,4 миллиона евро.Большегрузы доставили на штрафстоянку. Контрабанду изъяли, а водителей взяли под стражу.Ранее литовские таможенники опубликовали статистику по табачной контрабанде. С начала 2021 года на границе они изъяли сигарет рыночной стоимостью почти 32 миллиона евро.