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Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию

28.07.2021 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Червенский районный центр культуры и досуга запустил необычный проект. По средам в городе проходят концертные вечера. Местные жители могут бесплатно послушать музыку и научиться танцевать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в рамках проекта проводят игры под открытым небом.

На культурном вечере побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию

Пока на улице теплая погода, больше хочется провести время на свежем воздухе. В Червене каждый третий день недели как будто праздник. У районного центра культуры каждую среду многолюдно. Здесь для жителей и гостей города готовят развлекательную программу. Можно послушать вокалистов или даже самому научиться движениям какого-нибудь танца. Все в рамках проекта «Культурная среда».

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию

Ольга Лавникович, начальник отдела Червенского районного центра культуры и досуга:
Для жителей города Червеня мы проводим «Культурную среду», которая проходит в 17:30. На «Культурной среде» можно послушать концерты различных любительских коллективов, таких как ансамбль народной песни «Вербница», народный юмористический коллектив «Балагуры».

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию

Завсегдатаи культурных вечеров – посетители хореографического кружка «Я могу». Несмотря на золотой возраст, участницы дадут фору любому начинающего танцору. Падеспань, ойра-ойра, краковяк – ретротанцы здесь пользуются спросом. А еще любят исполнять вальс и народные танцы.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Червенский районный центр культуры и досуга запустил необычный проект. По средам в городе проходят концертные вечера. Местные жители могут...
 
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