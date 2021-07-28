|
Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Червенский районный центр культуры и досуга запустил необычный проект. По средам в городе проходят концертные вечера. Местные жители могут бесплатно послушать музыку и научиться танцевать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в рамках проекта проводят игры под открытым небом.
Пока на улице теплая погода, больше хочется провести время на свежем воздухе. В Червене каждый третий день недели как будто праздник. У районного центра культуры каждую среду многолюдно. Здесь для жителей и гостей города готовят развлекательную программу. Можно послушать вокалистов или даже самому научиться движениям какого-нибудь танца. Все в рамках проекта «Культурная среда».
Ольга Лавникович, начальник отдела Червенского районного центра культуры и досуга:
Завсегдатаи культурных вечеров – посетители хореографического кружка «Я могу». Несмотря на золотой возраст, участницы дадут фору любому начинающего танцору. Падеспань, ойра-ойра, краковяк – ретротанцы здесь пользуются спросом. А еще любят исполнять вальс и народные танцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию
Новости Беларуси. Червенский районный центр культуры и досуга запустил необычный проект. По средам в городе проходят концертные вечера. Местные жители могут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)