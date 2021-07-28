ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Наши молодые люди аплодировали стоя». Как поздравляли Героя Советского Союза Василия Мичурина

28.07.2021 18:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши молодые люди аплодировали стоя». Как поздравляли Героя Советского Союза Василия Мичурина

Поздравить юбиляра 28 июля приехали представители Министерства обороны. Они передали поздравление и подарки от главы государства. После успешно перенесенной операции ветеран получает уход в доме-интернате «Комфортная жизнь». Сегодня в Беларуси осталось два Героя Советского Союза. Это Василий Мичурин и Иван Кустов.

«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения

Кстати, сегодняшний именинник звания Героя Советского Союза был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940-го. Тогда ему было 24 года. Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей.

«Наши молодые люди аплодировали стоя». Как поздравляли Героя Советского Союза Василия Мичурина

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Недавно я встречался с нашей студенческой молодежью, рассказал им про то, что буквально через два дня поеду поздравлять Героя Советского Союза Василия Сергеевича. Сказал им о том, что человеку исполняется уже 105 лет, рассказал его биографию. Наши молодые люди аплодировали стоя Василию Сергеевичу. Мы часто встречаемся с Василием Сергеевичем, еще буквально два года назад Василий Сергеевич каждый вечер совершал 30-40-минутные пешие прогулки.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by