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Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
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Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне...
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