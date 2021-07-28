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Силовики пришли к Сергею, известному по прозвищу «Хлопотное дельце»
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Телеграм-каналы сообщают об обыске у Сергея Миронова.
Сообщается, что Сергея вывели из подъезда вместе с мамой, посадили в автомобиль и увезли.
23-летний сотрудник «Интеграла» Сергей Миронов
Спустя 15 суток Сергей
После этой истории прошлой осенью Сергея и его маму арестовывали на сутки.
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Телеграм-каналы сообщают об обыске у Сергея Миронова.
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