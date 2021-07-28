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Тренер бьет по лицу немецкую дзюдоистку - она объяснила, зачем

28.07.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео, как тренер бьет по лицу немецкую дзюдоистку Мартину Трайдос, наделало много шума в сети.

© AP / Markus Schreiber

Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос объяснила, почему тренер бил ее по лицу во время Олимпиады.

Ролик был снят на Олимпийских играх в Токио, на нем видно, как перед выходом на татами тренер сначала сильно трясет спортсменку за грудь, а затем несколько раз бьет по лицу, пишет Sputnik. Видео быстро распространилось по сети.

Сама Трайдос выложила его в свой аккаунт в Instagram, сопроводив его комментарием: "Кажется, это было недостаточно сильно".

Дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 63 кг, накануне проиграла в 1/16 финала венгерке Софи Озбаш.

Трайдос добавила, что действия тренера – всего лишь ритуал, который она сама выбрала перед боями.

"Мой тренер лишь делает то, что я прошу, чтобы меня разогреть", – написала Трайдос в Instagram.

Мартине Трайдос 32 года, она родилась 5 апреля 1989 года в польском Белхатуве. Наивысшее достижение в ее карьере – золото на Европейских играх в Баку в 2015 году. Она уже выступала на Олимпийских играх в 2016 году, также в весовой категории до 63 килограммов, но в первом же раунде уступила бразильской спортсменке Мариане Сильва.
 
 
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Видео, как тренер бьет по лицу немецкую дзюдоистку Мартину Трайдос, наделало много шума в сети.
 
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