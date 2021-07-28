ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна

28.07.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна, говорится в телеграм-канале Минсельхозпрода в среду.


"По оперативным данным на утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна. Урожайность - 32,7 ц/га", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, пишет interfax.by, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) составила 678,6 тыс. га – это 31,6% запланированной площади.

"Лидерство продолжает удерживать Брестская область – 150,5 тыс. га. На втором месте Минская область с показателем 135,4 тыс.га. Замыкает тройку лидеров по уборке зерновых и зернобобовых культур - Гомельская область (130,3 тыс.га.)", - рассказали в Минсельхозпроде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна, говорится в телеграм-канале Минсельхозпрода в среду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовцы нашли в двух фурах белорусские сигареты на 3,6 миллиона евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by