



"По оперативным данным на утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна. Урожайность - 32,7 ц/га", - сообщили в ведомстве.





пишет interfax.by, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) составила 678,6 тыс. га – это 31,6% запланированной площади. Там уточнили,interfax.by, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) составила 678,6 тыс. га – это 31,6% запланированной площади.





"Лидерство продолжает удерживать Брестская область – 150,5 тыс. га. На втором месте Минская область с показателем 135,4 тыс.га. Замыкает тройку лидеров по уборке зерновых и зернобобовых культур - Гомельская область (130,3 тыс.га.)", - рассказали в Минсельхозпроде.



