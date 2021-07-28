ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День Крещения Руси отметили колокольным звоном по всей Беларуси

28.07.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ровно в 12 часов по всей Беларуси стали одновременно звонить в колокола. Таким образом, в православных храмах страны отметили день Крещения Руси.




Традиции единовременного перезвона девятый год. Благословение дал патриарх Кирилл, в этот раз, как сообщали в БПЦ, звонили в колокола в храмах Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана и Казахстана сообщает корреспондент Смартпресс.

В этом году 28 июля отмечается 1033 годовщина Крещения Руси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно в 12 часов по всей Беларуси стали одновременно звонить в колокола. Таким образом, в православных храмах страны отметили день Крещения Руси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден: Если мы придем к настоящей войне с крупной державой, то это будет из-за кибератаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by