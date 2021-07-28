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День Крещения Руси отметили колокольным звоном по всей Беларуси
Источник материала: Партизан
Ровно в 12 часов по всей Беларуси стали одновременно звонить в колокола. Таким образом, в православных храмах страны отметили день Крещения Руси.
Традиции единовременного перезвона девятый год. Благословение дал патриарх Кирилл, в этот раз, как сообщали в БПЦ, звонили в колокола в храмах Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана и Казахстана
В этом году 28 июля отмечается 1033 годовщина Крещения Руси.
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Ровно в 12 часов по всей Беларуси стали одновременно звонить в колокола. Таким образом, в православных храмах страны отметили день Крещения Руси.
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