«Это анекдот». Жестко раскритиковали проект новой Конституции и процесс по ее написанию

Источник материала: UDF



Фото: media-polesye.by

«Если Москва настоит, чтобы Лукашенко не участвовал в новых выборах, то скорее всего так и будет»





Фото: belgazeta.by

«Проект должен публиковаться официально, а не малопонятной структурой. На мой взгляд,

пока что это просто слив, попытка зондирования общественного мнения: как отзовутся на проект эксперты и простые граждане. Реакция ожидаемая: определенная степень любопытства, смешанная с недоверием», — сказал Марголин.

«Это один из главных вопросов, который волнует и общество, и власть: если референдум состоится, то выборы пройдут сразу или только в 2025 году? Будет Лукашенко в них участвовать или нет? Есть опыт референдума 1996 года, который обнулил президентский срок Лукашенко — он начал отсчитывать его с того момента. Есть российский опыт, где голосование обнулило президентские сроки Путина. Нельзя исключать, что несмотря на свои заявления, Лукашенко мечтает просидеть на посту президента еще два срока», — считает Марголин.

«Думаю, Лукашенко будет предпринимать все возможные усилия, чтобы оттянуть проведение референдума на как можно более поздний срок. А то, что процесс в направлении референдума все же идет, показывает, что видимо, есть давление извне — и скорее всего из России», — полагает Марголин.

«Он будет до последнего сражаться, чтобы остаться у власти. Но ключ от этой ситуации находится в России, т. к. понятно, что без ее помощи Беларусь обойтись не сможет. Если Москва настоит, чтобы Лукашенко не участвовал в новых выборах, то скорее всего так и будет», — считает Марголин.

«Это отвлекающий маневр»





Фото: racyja.com

«Работа Конституционной комиссии, обсуждение проекта новой Конституции — с одной стороны, это выполнение требования России, а с другой — отвлекающий маневр. Политический смысл здесь в том, чтобы отвлечь народ от протестов», — сказал Корнеенко.

«Кем уполномочен Воскресенский публиковать такой документ? Кто принимает окончательное решение? То, что основной закон разрабатывает Конституционный суд, — это же абсурд, это анекдот: он не Конституцию должен создавать, а надзирать, следить за ее строгим исполнением. Разрабатывать основной закон — функция парламента. Но поскольку у нас его нет, то поручили другим», — отметил Корнеенко.

«По заявлениям и действиям власти мы видим, что созидать она не собирается — кроме борьбы, уничтожения, ломки в ее арсенале ничего нет», — считает Корнеенко.

«Это будет зависеть от политической, экономической, социальной ситуации в стране. Уровень жизни падает на глазах. Зашел в магазин, у меня глаза округлились — цены заметно растут. Будет ли терпеть народ обнищание? Вопрос, решатся ли власти в такой ситуации на выборы», — считает Корнеенко.

«Потому что граждане его избирать не смогут. Это станет по сути дела узурпацией власти. Но я считаю, что не стоит смешить земной шар и создавать свои Джамахерии», — сказал Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это анекдот». Жестко раскритиковали проект новой Конституции и процесс по ее написанию UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают опубликованный проект новой Конституции?

В Беларуси продолжают обсуждать проект Новой Конституции, которую опубликовал сайт организации «Круглый стол демократических сил». Ею руководит, являющийся членом Конституционной комиссии, которая разрабатывает новый основной закон страны.1 августа проект внесут на рассмотрение. После его утверждения документ обещают вынести на «всенародное обсуждение». Финальный этап: проведение референдума — возможно, в начале следующего года.поинтересовался у экспертов: как они оценивают опубликованный проект новой Конституции?Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что об итоговом проекте говорить еще рано.По всей видимости, Лукашенко действительно планирует, как и обещал, вынести проект Конституции на референдум. Что будет дальше — когда пройдут новые президентские выборы?По его мнению, очевидно только одно: любая политическая кампания, будь то выборы или референдум, являются очень серьезным вызовом для системы.По его мнению, Лукашенко будет смотреть, позволят ли внешние условия гнуть ему свою линию, будет ли у него еще и варианты «B» «C” и так далее.Политический деятельв комментарииотметил, что к опубликованному проекту и к работе Конституционной комиссии относится очень скептически.У него «куча вопросов» к работе над проектом новой Конституции.По его мнению, реального обсуждения новой Конституции в Беларуси не будет.Когда ждать новых президентских выборов?Почему во власти думают о создании постоянного рабочего органа в виде президиума Всебелорусского народного собрания?