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Андрей Лазуткин: «Весьма забавно, что год спустя после наших событий военное положение вводят в Литве, а не в Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после событий в Беларуси проблемы начинаются уже у соседних государств. Польша отказывается принимать американского посла, а Литва собирается вводить в стране военное положение в приграничных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вот кадры, где Бжезинский проводит инструктаж отрядов на афгано-пакистанской границе.
Сейчас уже известно, что к вводу войск в Афганистан советское руководство подтолкнули американцы. Секретную операцию ЦРУ «Циклон» по вооружению моджахедов советник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский называл блестящей. Мы заманили русских в ловушку, теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою вьетнамскую войну. Бжезинский лично прилетал в Пакистан на Хайберский перевал для того, чтобы воодушевить моджахедов.
Вон та земля – ваша. Однажды вы вернетесь сюда, потому что ваша борьба восторжествует, и вы снова получите свои дома и свои мечети. Вы идете правильным курсом, и Аллах на вашей стороне.
Андрей Лазуткин:
Андрей Лазуткин:
Пока на этих планах поставлен крест. Но из-за кризиса в Литве уже звучат новые вопросы. Например, не поставят ли американцы туда свои войска под удобным предлогом. Надо же помогать братьям по НАТО ловить мигрантов.
Андрей Лазуткин:
Андрей Лазуткин:
Андрей Лазуткин:
Между тем по всем признакам происходит временный раздел сфер влияния в Европе. Похоже, что с Россией достигнуты некие договоренности, и США отказываются от активных действий у российских границ. На какое-то время.
Андрей Лазуткин:
Мораль у этой басни очень простая. Американские дивизии далеко, и решать такие задачи, как охрана литовской границы, они не будут. Американцы для того и уничтожили Ирак, Ливию, Сирию, чтобы толпы беженцев успешно попадали в Европу и ослабляли ее экономически. Поэтому США скорее скажут Лукашенко спасибо, чем помогут Литве. Удивительно, но факт.
С вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».
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Андрей Лазуткин: «Весьма забавно, что год спустя после наших событий военное положение вводят в Литве, а не в Беларуси»
Новости Беларуси. Год спустя после событий в Беларуси проблемы начинаются уже у соседних государств. Польша отказывается принимать американского посла, а Литва...
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